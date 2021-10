Coen Vermeltfoort na zege: “Ik schrok even toen Tim voorbij kwam gejumpt”

Coen Vermeltfoort kan opgelucht ademhalen na de Ster van Zwolle. Uit de finishfoto bleek dat de 33-jarige VolkerWessels-renner net iets eerder over de streep was gekomen dan Tim van Dijke. Vermeltfoort ging van ver de eindsprint aan en kon uiteindelijk net de Nederlandse U23-kampioen achter zich houden.

Dat het uiteindelijk nog best hectisch was, zei Vermeltfoort naderhand in het flashinterview. “Want er werd heel veel aangevallen. Daarvoor was ik zelf ook al een beetje mee geschoven en bij mijn ploeggenoten was het beste eraf. De snelheid lag heel hoog in de laatste kilometer. Max Kroonen (zijn ploeggenoot, red.) trok hem een beetje aan op 500 meter, want ik zat iets te ver en hij zag mij zitten. Toen dacht ik, dan ga ik zelf maar. Het was iets te vroeg eigenlijk en het scheelde niet veel”, vertelde de 33-jarige Nederlander.

Vermeltfoort was vol lof over het werk van zijn ploeg. “Iedereen heeft gedaan wat hij kon. Het was uiteindelijk nog best een harde finale, wat niemand had verwacht. We zaten er gewoon goed bij en dat deden we heel goed. Ik hoopte dat we in de laatste twee kilometer een treintje konden maken, maar dat kon niemand meer denk ik. Uiteindelijk werd het een strijd tussen de sterksten. Ik voelde Tim van Dijke komen en toen had ik nog één kleine versnelling. Ik kon hem net niet ver genoeg afhouden. Omdat ik al zo vroeg aanging, zat een jump er niet meer in.”

“Ik schrok even toen hij voorbij kwam gejumpt, maar uiteindelijk maakt het niet uit hoe groot het verschil is hè”, vertelde de sterke Nederlander verder. Hij vindt zijn zege een mooie bekroning voor zijn seizoen. “Ik heb niet heel veel gewonnen dit jaar, maar wel heel goed gereden. Vooral als ploeg rijden we de laatste twee maanden heel goed en dat resulteert in overwinningen van veel jongens. Timo (de Jong, red.) wint, Nick (van der Meer) wint, ik win. Dat is juist leuk, dat je als ploeg kunt oogsten”, aldus Vermeltfoort.