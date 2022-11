Coaches geloven in baancarrière Jutta Leerdam: “Kans op olympische medaille realistisch”

Jutta Leerdam behoort tot de absolute top als langebaanschaatster – ze behaalde zilver op de duizend meter op de Olympische Spelen in Tokyo -, maar de 23-jarige Nederlandse kan haar kracht ook behoorlijk goed kwijt op de racefiets. Diverse coaches geloven zelfs dat de schaatster van Jumbo-Visma in de toekomst ook olympische medailles kan winnen in het baanwielrennen. Dat zeggen ze in een reportage over Leerdam in NRC.

Leerdam maakte afgelopen zomer indruk op de fiets tijdens een trainingskamp, staat in het stuk van NRC. In het Italiaanse Cecina verbeterde ze over een tijdrit van drie kilometer het record van oud-schaatsster Laurine van Riessen, die tegenwoordig actief is als baanwielrenster. Eind september, bij de presentatie van de schaatsploeg van Jumbo-Visma, zei Leerdam zelf het een en ander over een eventuele toekomst op de baan. “Ze zeggen dat ik misschien een keer moet gaan baanwielrennen. Ik heb het weleens overwogen, maar ik weet niet of ik dat sturen zo leuk vind. (…) Het lijkt een afgrond naar beneden. Misschien ooit, maar dan wil ook meteen aan de Olympische Spelen meedoen.”

Kosta Poltavets, die jarenlang de coach was van Leerdam, is een van de personen die gelooft in een baancarrière voor Leerdam. Hij denkt dat zijn voormalige pupil uit kan blinken in het baanwielrennen, vertelt hij NRC. Performancecoach Rico Briedjal stemt daarmee in. Volgens hem zou Leerdam het schaatsen en baanwielrennen kunnen combineren. “Baanwielrennen bij de Zomerspelen en schaatsen bij de Winterspelen, zou dat op termijn niet fantastisch zijn?”, vraagt hij zich af. Nick Stöpler, een van de Nederlandse bondscoaches in het baanwielrennen, zou de komst van Leerdam toejuichen. Hij acht haar kansen op een olympische medaille ‘heel realistisch’.