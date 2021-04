Coach Pidcock over finishfoto Amstel Gold Race: “Tom was tweede, hoofdstuk gesloten”

Met miniem verschil won Wout van Aert afgelopen zondag de Amstel Gold Race, zo wees de finishfoto uit. Dit terwijl op basis van de TV-beelden veel mensen uitkwamen bij Tom Pidcock als winnaar van de Nederlandse klassiekers. Een foutje in de apparatuur misschien? Vele theorieën deden in ieder geval de ronde. De entourage van de jonge Brit heeft zich echter neergelegd bij de tweede plaats, zo laat coach Kurt Bogaerts weten.

Hij werd de voorbije dagen overstelpt met berichten. “Van amateur-experts tot ingenieurs. Allemaal hebben ze mij uitgelegd waarom Tom Pidcock de Amstel won”, zegt Bogaerts in gesprek het Het Laatste Nieuws. “Je kunt het resultaat dan aanvechten. Maar wat vecht je aan? Dan moet je een status maken van de apparatuur. En dat kan niet meer. Dan kijken we liever naar de volgende wedstrijd.”

Na de millimetersprint ging Bogaerts wel naar de jurywagen om de finishfoto te bestuderen. “Na afloop van de wedstrijd ben ik met ploegleider Gabriel Rasch de finishfoto gaan bekijken. Voor ons was het duidelijk dat Tom tweede was. Daar is het hoofdstuk gesloten.”

Vandaag betwist het multitalent de Waalse Pijl. Ondanks dat het de eerste keer is dat hij de wedstrijd voor het eerst rijdt, behoort hij tot de favorieten. “Tom voelt zich goed. De Muur van Hoei ligt drie keer in het parcours. Dat is genoeg om de klim goed aan te voelen. Tegen experten als Valverde en Alaphilippe is timing in de slotklim cruciaal”, besluit Bogaerts.

