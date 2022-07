Coach Marc Lamberts: “Wout van Aert kan de Tour niet winnen”

Twee jaar geleden was het al een item in de media en na zijn indrukwekkend optreden in de Tour van dit jaar – en vooral na zijn prestatie in de etappe met aankomst op Hautacam – rijst de vraag opnieuw. Kan Wout van Aert op termijn zelf de Tour winnen? De meningen zijn verdeeld, maar zijn coach Marc Lamberts is stellig: “Nee, tenzij er geen steile aankomsten bergop zijn.”

Het moet gezegd, Lamberts is een voorzichtige man als het op uitspreken van ambities aankomt. Zes jaar geleden twijfelde de coach van zowel Van Aert als Roglic ook aan de capaciteiten van de Kempenaar – toen nog fulltime crosser – om het te maken als wegrenner.

“Als je puur naar vermogen kijkt, is Wout net zo sterk als bijvoorbeeld Greg Van Avermaet. En hij trapt hetzelfde vermogen als Sep Vanmarcke”, vertrouwde Marc Lamberts ons toen toe. “Maar gaat hij dat vermogen nog halen na 250 kilometer? Op termijn is dat misschien haalbaar, maar het zal tijd vergen. Een groeiproces waar niemand onderuit kan. En geen gemakkelijke opdracht, want de Wout die ik ken is een winnaar. Hoe lang zal hij vrede kunnen nemen met ereplaatsen?”

Top-10

Bovenstaande feiten zijn intussen achterhaald. Van Aert blijft al jaren zijn coach verbazen. Maar op de vraag of hij ooit in staat is de Tour de France te winnen, heeft Lamberts vandaag nog steeds een uitgesproken mening. “Top-10, dat kan”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Maar de Tour winnen kan hij niet. Tenzij er geen steile aankomsten bergop zijn en de Tour wegblijft uit het hooggebergte.”

“Er zit ongeveer 0,6 watt per kilogram lichaamsgewicht verschil tussen Wouts drempel en de drempel van de beste klassementsrenners”, vervolgt Lamberts. “Dat is erg veel. Bovendien heeft Wout geen vetreserve, dus daar kan je het ook niet gaan halen.”