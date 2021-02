Coach Marc Lamberts over Wout van Aert: “Er is nog wat werk”

Wout van Aert verblijft momenteel op Tenerife om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het begin van zijn wegcampagne. Marc Lamberts, performance coach bij Jumbo-Visma en persoonlijke trainer van Van Aert, ziet dat zijn pupil nog wel wat werk voor de boeg heeft.

“Ik had gehoopt dat Wout met een iets bredere basis naar Tenerife was gekomen”, zo vertelt Lamberts in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Ik ga dat alleen niet dramatiseren. Het niveau van Wout is goed, maar het moet beter. Hij is momenteel goed genoeg om finales te kunnen rijden, maar niet om te winnen. Daar zijn we hier nu voor.”

Van Aert heeft een drukke periode achter de rug, zowel op als naast de fiets. De Belg reed in de winter namelijk heel wat veldritten, terwijl hij begin januari ook nog vader werd van een zoon genaamd Georges. Van Aert moest in de januarimaand zijn stage in Alicante vroegtijdig afbreken, om bij zijn vrouw Sarah te zijn.

Twee kilo ‘te zwaar’

“Dat is weggevallen”, zo doelt Lamberts op de langere stage in Alicante. “Nu is Wout van 8 februari tot 1 maart op Tenerife en moet hij wat harder werken om in topvorm aan het klassieke voorjaar te kunnen beginnen. Er is nog wat werk. Anders kon Wout nu al beginnen koersen en moest hij geen drie weken op een berg zitten. Hij weet alleen wel waar hij mee bezig is.”

Van Aert is op dit moment twee kilo te zwaar, aangezien hij tijdens de veldritwinter weer behoorlijk wat spiermassa heeft aangemaakt. “En dat krijg je er niet zomaar af”, aldus Lamberts. “Twee kilo, dat maakt 15.000 kilocalorieën. Dat is heel veel en heeft zijn tijd nodig. Die tijd gaan we ook nemen. Beetje bij beetje brengen we zijn gewicht naar beneden.”

Geen schepje extra kwark

Dit betekent dat Van Aert zich de komende periode weinig kan veroorloven. “We kijken er wel op toe dat hij voldoende eiwitten en voedingsstoffen binnenkrijgt om te kunnen recupereren van zijn trainingen. Maar ook niets meer. Een schepje extra kwark, dat moet Wout vermijden”, geeft zijn coach aan. Maar wat zegt dit allemaal over het begin van het seizoen?

Van Aert zal pas over vijf weken zijn competitiegewicht bereiken. Heeft dit gevolgen voor wedstrijden als Strade Bianche en Tirreno-Adriatico? Lamberts gelooft niet in de eindzege in die laatste rittenkoers. “Om de Tirreno te winnen, moet Wout op zijn laagste gewicht aan de start komen. Eindwinst, dat zit er dit jaar niet in. Maar een of meer ritzeges: dat kan.”