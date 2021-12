Coach Kurt Bogaerts over programma Pidcock in 2022: “Giro d’Italia lijkt ideaal”

Tom Pidcock maakt komend seizoen mogelijk zijn debuut in de Giro d’Italia. Volgens zijn coach Kurt Bogaerts is de Italiaanse koers volgend jaar de ideale ronde van de drie grote ronden om te rijden.

Pidcock maakt morgen in de Superprestige van Boom zijn rentree in het veld, maar Bogaerts kijkt in gesprek met Het Nieuwsblad al vooruit naar het wegprogramma van de 22-jarige Britse renner van INEOS Grenadiers. “In principe zal hij opnieuw Omloop Het Nieuwsblad (waar hij afgelopen seizoen debuteerde met een 55e plaats, red.) rijden en zo doortrekken naar de klassiekers. Een vergelijkbaar programma als vorig seizoen. Met een grote ronde, de Giro lijkt ideaal. Voor de Tour is het te vroeg.”

Afgelopen seizoen maakte Pidcock na zijn gouden olympische medaille in het mountainbiken voor het eerst zijn opwachting in de Vuelta a España, maar het is onwaarschijnlijk dat hij komend jaar naar de Spaanse etappekoers terugkeert. “De Vuelta kan niet, want Tom maakt een groot doel van het WK mountainbiken eind augustus. Vanaf juli zal hij wedstrijden rijden. Na olympisch kampioen wil hij ook wereldkampioen worden. En eerlijk: mountainbiken doet hij het liefst. Het is de sport die het best aanleunt bij zijn capaciteiten.”