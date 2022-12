Clément Venturini rijdt tien crossen deze winter

Clément Venturini heeft zijn crossprogramma bekendgemaakt. De Fransman start de komende weken in tien crossen, te beginnen in Zolder op 27 december.

Daarna rijdt de sprinter van AG2r-Citroën nog de Superprestige-cross in Diegem en de Azencross in Loenhout. Een week voor het Frans kampioenschap staan de Hexia Cyclocross in Gullegem en de Wereldbeker in Zonhoven op het programma.

Venturini eindigt zijn seizoen met de Wereldbeker-manches in Benidorm, Besançon en Hoogerheide om vervolgens af te sluiten op het WK.

De afgelopen jaren reed de Fransman maar een beperkt crossprogramma. Sinds 2017 ligt de focus van Venturini volledig op de weg.

Clement Venturini returns to CX this weekend and rides a full programme with the aim of going for French nationals and hopefully WC (source: AG2R) pic.twitter.com/TLp2ApJAsj

— Katy M (@writebikerepeat) December 19, 2022