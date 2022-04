Clément Champoussin zegt af voor Ronde van het Baskenland

Clément Champoussin verschijnt vandaag niet aan de start van de Ronde van het Baskenland. De 23-jarige Franse klimmer, zaterdag nog negende in de Gran Premio Miguel Indurain, heeft zich om familieredenen teruggetrokken voor de zesdaagse wedstrijd.

Champoussin was een van de beoogde speerpunten van AG2R Citroën voor de Ronde van het Baskenland. De 23-jarige renner begon het seizoen goed met een dertiende plaats in de Grand Prix La Marseillaise. Daarna stond hij aan het vertrek van de Ster van Bessèges, maar door de waaiers in de openingsetappe kon hij een goed klassement meteen vergeten. Dat het met zijn benen wel goed zat, bewees hij in de dagen daarna met drie top 10-klasseringen en een elfde plaats in de afsluitende tijdrit.

De Tour des Alpes Maritimes et du Var moest hij vanwege een coronabesmetting aan zich voorbij laten gaan, maar daarna verzamelde hij in de Faun-Ardèche Classic (6e) en de Trofeo Laigueglia (10e) nieuwe mooie resultaten. In Parijs-Nice was hij ziek en moest hij de strijd vroegtijdig staken. Met een negende plaats in de Gran Premio Miguel Indurain keerde hij terug in het peloton. Met onder anderen Aurélien Paret-Peintre moest hij deze week eigenlijk voor het mooie weer zorgen in Baskenland, maar vanwege familieredenen rijdt hij dus niet.