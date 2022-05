Clément Champoussin terug in koers na armbreuk

AG2R Citroën kan weer beschikken over Clément Champoussin. Nadat de Franse klimmer in de Tour of the Alps een breuk in zijn arm opliep, heeft hij ondertussen groen licht gekregen om weer te koersen. De Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes wordt zijn eerste wedstrijd.

Champoussin kwam ruim een maand geleden, in de derde etappe van de Tour of the Alps, ten val en liep daarbij een breuk aan de onderkant van zijn rechterspaakbeen op. Daardoor kon hij enige tijd niet in actie komen. Tijdens de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, die voor dinsdag op de kalender staat, keert de 23-jarige klimmer terug in koers nadat hij van de medische afdaling van zijn ploeg AG2R Citroën groen licht had gekregen.

Eerder dit seizoen was Champoussin onder andere zesde in de Faun-Ardèche Classic en zevende in de Classic Grand Besançon Doubs. Verder eindigde hij negende in de GP Miguel Indurain en tiende in zowel de Trofeo Laigueglia en de Tour du Jura Cycliste. Behalve Champoussin staan ook Clément Venturini, Geoffrey Bouchard, de broers Aurélien en Valentin Paret-Peintre, Bob Jungels en Larry Warbasse namens AG2R Citroën aan de start van de Franse eendaagse.