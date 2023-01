Clàssica Comunitat Valenciana 1969 is dit jaar een UCI 1.1-koers

De Spaanse eendagskoers Clàssica Comunitat Valenciana 1969 was vorig jaar nog een 1.2-koers, maar zit duidelijk in de lift. De wedstrijd (22 januari) gaat dit jaar namelijk door het leven als een UCI 1.1-koers, en is de opener van het Europese UCI-seizoen.

De organisatie kan op zondag 22 januari rekenen op de aanwezigheid van in totaal negentien ploegen. Met Movistar, Cofidis, Arkéa-Samsic, AG2R Citroën en Team Jayco AlUla staan er vijf WorldTeams aan het vertrek. Ook de ProTeams Euskaltel-Euskadi, Equipo Kern Pharma, Caja Rural-Seguros RGA, Burgos-BH, Lotto Dstny, TotalEnergies, Israel-Premier Tech, EOLO-Kometa en Green Project Bardiani-CSF Faizanè zijn van de partij.

De renners die eind januari aan de start verschijnen van de Clàssica Comunitat Valenciana 1969, krijgen een wedstrijd van 190 kilometer voor de wielen geschoven. De start is in Valencia, de finish is gelegen in La Nucia. Onderweg volgen er met de Alto de Barx (6 km aan 5,6%, 3e categorie) en Alto de Bixauca (17 km aan 2,7%, 2e categorie) twee beklimmingen. De top van de laatste klim ligt op ruim dertig kilometer van de aankomst.

Vorig jaar eindigde de wedstrijd in een sprint en ging de overwinning naar de rappe Italiaan Giovanni Lonardi van EOLO-Kometa. In het verleden waren ook grote namen als Bernard Hinault, Mathieu Hermans, Sean Kelly, Laurent Jalabert, Peter Van Petegem, Mario Cipollini, Erik Zabel, Andrei Tchmil, Alessandro Petacchi, Óscar Freire en de onlangs overleden Noël Dejonckheere succesvol.