Classic Loire-Atlantique uitgesteld tot begin oktober

De Classic Loire-Atlantique is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld. De Franse voorjaarskoers zou eigenlijk op zaterdag 27 maart worden gehouden. De organisatie wil de koers nu verplaatsen naar zaterdag 2 oktober.

Dat liet Jean-Luc Chaillot, voorzitter van het organisatiecomité, aan Ouest-France weten. “Dit is het verstandigst gezien de huidige gezondheidssituatie. We hopen dat de situatie naar het einde van het jaar is verbeterd en dat we dan ook weer toeschouwers kunnen verwelkomen. Dit geeft ons ook meer tijd om het evenement zo goed mogelijk voor te bereiden.”

Vorig jaar ging de Classic Loire-Atlantique helemaal niet door als gevolg van de coronacrisis. In 2019 was Rudy Barbier de laatste winnaar van de voorjaarswedstrijd. Na 182,8 kilometer en net geen vierenhalf uur koers was de Franse renner de snelste in de eindsprint. Marc Sarreau werd in La Haye-Fouassière, een voorstad van Nantes, tweede.