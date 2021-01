Clasica de Almeria krijgt groen licht

De Clasica de Almeria heeft groen licht gekregen van de betrokken gezondheidsautoriteiten. Dat maakte de organisatie van de Spaanse eendaagse, die voor zondag 14 februari op de kalender staat, vrijdag bekend.

De organisatie voerde vrijdag een belangrijk overleg met de autoriteiten om alle details door te spreken. De afgelopen maanden werd de gezondheidssituatie in Spanje en de provincie Almeria nauw gevolgd en werden de inspanningen om de koers binnen de strengste veiligheidscriteria te houden, verdubbeld. Na de meeting werd het licht op groen gezet, waardoor de wedstrijd op 14 februari kan doorgaan.

“Het wordt een erg speciale editie, waarin we extreme voorzorgsmaatregelen nemen. We vragen alle fans om de wedstrijd thuis te volgen en niet in de buurt te komen van de wedstrijdbubbel, de start, de aankomst of langs de kant van de weg”, zei organisator José Manuel Muñoz. “Het slot van de wedstrijd is live te zien op televisie via Eurosport en GCN, zodat fans het spektakel toch kunnen volgen.”

De Clasica de Almeria maakt de route voor dit jaar in de komende dagen bekend. Elf WorldTeams en elf ProTeams hebben hun deelname aan de wedstrijd toegezegd.