maandag 11 december 2023 om 09:34

Clara Honsinger opnieuw Amerikaans crosskampioene, Eric Brunner herovert titel

Clara Honsinger is voor de vierde keer in haar carrière Amerikaans kampioene veldrijden bij de elite vrouwen geworden. De renster van EF Education-TIBCO-SVB verwees Katie Clouse naar de tweede plaats. Bij de mannen ging Eric Brunner met de zege aan de haal.

De Amerikaanse veldritkampioenschappen vonden dit jaar plaats in Louisville, in de staat Kentucky. Bij de vrouwen kwam Honsinger solo aan. Het verschil met Clouse bleef beperkt tot 29 seconden, maar de nummer drie Raylan Nuss volgde al op bijna twee minuten. Voor de 24-jarige Honsinger was het haar vierde titel sinds 2019. In 2020 ging het kampioenschap niet door vanwege de coronacrisis.

In de mannenwedstrijd waren de verschillen nog wat kleiner. Brunner, die zich in 2021 ook al eens tot Amerikaans kampioen kroonde, haalde het met tien seconden voorsprong op de 21-jarige Andrew Strohmeyer, de beloftenkampioen van vorig jaar. Scott Funston werd derde, voor Curtis White. Laatstgenoemde was vorig jaar nog nipt te sterk voor Brunner en mocht het voorbije jaar dus in de Stars and Stripes rondrijden.