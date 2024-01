dinsdag 2 januari 2024 om 10:08

Clara Honsinger is na lange tijd terug in België: “Wilde bedenken hoe ik gelukkiger kon zijn”

Interview Clara Honsinger croste maandag voor het eerst in bijna een jaar in België. De Amerikaanse kwam ‘zonder verwachtingen’ naar de GP Sven Nys, maar eindigde wel als vijfde in Baal. “Ik ben echt blij met dit resultaat”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Ik dacht dat ik misschien nog als derde het podium op kon, maar ik maakte te veel fouten en het ontglipte me”, aldus de 26-jarige Honsinger, die dit weekend ook nog in Gullegem en Zonhoven rijdt. “En terwijl iedereen naar Spanje gaat, blijf ik hier en doe ik wat Belgische wedstrijden. Het is mijn doel om te dit seizoen een goede uitslag te noteren op het WK in Tábor.”

Honsinger kwam de dag na Kerst vanuit de Verenigde Staten naar België. “Ik wilde dit jaar wat tijd thuis doorbrengen met mijn familie. En vorig jaar had ik een moeilijk einde van mijn seizoen, waarna mijn wegseizoen ook niet zo goed was. Ik wilde echt herbronnen en bedenken hoe ik dit jaar gelukkiger kon zijn”, aldus de Amerikaanse kampioene, die in Vlaanderen een ‘leuk en warm welkom’ kreeg. “Ik denk dat de mensen het mooi vinden om de stars and stripes te zien.”

Overigens was Honsinger niet de enige renster van de andere kant van de oceaan die opviel in Baal. Eva Holmgren eindigde als derde en Isabella Holmgren was ook terug te vinden in de top-tien. “Ze zijn ongelofelijk”, zei Honsinger over de Canadese tweelingzussen. “Ze zijn niet alleen heel volwassen in de koers, maar er zit bij beiden ook een goede kop op. Ze denken goed na. Daarnaast zijn ze heel vriendelijk. Ik waardeer hun vriendschap en de strijd met hen echt.”