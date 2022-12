Clara Honsinger droomt van WK-medaille in ‘iconische’ Hoogerheide

Clara Honsinger heeft van het WK veldrijden in Hoogerheide een hoofddoel gemaakt. De kersverse kampioen van de Verenigde Staten van Amerika mikt er op een top-3. “Het parcours in Hoogerheide is echt iconisch.”

Afgelopen weekend veroverde de 25-jarige Honsinger de Amerikaanse titel bij de elite vrouwen in Hartford. Dat Honsinger haar Amerikaanse trui kan showen in België en Nederland, maakt haar heel trots. “Veldrijden is zo een Europese sport, vooral Nederlands en Belgisch, en om dan een totaal ander continent te kunnen vertegenwoordigen, is geweldig.

Momenteel is Honsinger al terug in België, waar ze zich kan voorbereiden op de drukke crossperiode rond Kerstmis. “De vorige jaren heb ik in die periode heel veel wedstrijden gereden, waardoor ik mezelf wat opgebrand heb. Dit jaar pak ik het anders aan en concentreer ik me vooral op de wereldbekermanches”, vertelde de Amerikaanse aan VeloNews.

Medaille op WK als doel

Honsinger richt zich voornamelijk op de Wereldbeker Gavere. Daar ligt een parcours dat goed binnen haar mogelijkheden ligt en waar ze zelf ook heel graag op rijdt. Om goed te presteren in Gavere zal ze wel over goede benen moeten beschikken, aangezien de tegenstand uit Nederland steeds groter en beter lijkt te worden. “Het is interessant om te zien hoe het niveau bij de vrouwen zo exponentieel is gegroeid. Waar het echte talent vroeger in de top-7 of top-8 zat, zit het nu in de hele top-15.”

“Vroeger zou ik een achtste plaats geen goede uitslag vinden, maar nu zou ik dat zien als een goede dag”, voegde Honsinger er nog aan toe. Dit veldritseizoen reed ze al een aantal crossen in België en Nederland, maar haar hoofddoel – het WK veldrijden – volgt pas later in het seizoen. “Ik bouw zeker naar die wedstrijd toe. Mijn doel is een medaille. Het WK is een heel belangrijke wedstrijd en ik wil er altijd goed presteren. Bovendien is het parcours in Hoogerheide zo iconisch.”