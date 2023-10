zondag 22 oktober 2023 om 10:18

Clara Honsinger boekt in eigen land eerste seizoenszege in het veld

Clara Honsinger heeft haar eerste zege van dit veldritseizoen binnen. De 26-jarige Amerikaanse, die in het veld uitkomt voor Team S&M CX, was in de eerste manche van de Kings CX Day na een spannende tweestrijd te sterk voor Isabella Holmgren.

Honsinger moest in haar eerste twee crossen van het nog prille veldritseizoen nog genoegen nemen met ereplaatsen (vierde en zevende), maar deed zaterdag dus wel weer mee om de overwinning. Sterker, de regerend Amerikaans kampioene in de cross rekende na een bijzonder spannende wedstrijd af met de nog altijd maar 18-jarige Canadese Isabella Holmgren. Die laatste is de regerend wereldkampioene veldrijden bij de junioren.

Honsinger en Holmgren waren duidelijk een maatje te groot in Mason, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio. De nummer drie in de daguitslag, de twintigjarige Amerikaanse Lizzy Gunsalus, finishte namelijk op bijna twee minuten van de winnares.

Curtis White wint bij de mannen

Bij de mannen ging de zege ook naar een thuisrenner/favoriet. Curtis White bleek na bijna één uur crossen te sterk voor Ian Ackert uit Canada en de Amerikaan Marcis Shelton. Voor de 28-jarige White is het, net als Honsinger, de eerste zege van het seizoen.