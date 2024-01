woensdag 17 januari 2024 om 19:32

Clara Honsinger blikvanger in Amerikaanse selectie voor WK veldrijden

USA Cycling heeft 28 renners aangewezen voor het WK veldrijden van begin februari in Tábor. Daarvan is Clara Honsinger de meest in het oog springende naam. Zij werd in 2021 nog vierde op het wereldkampioenschap in Oostende.

Honsinger is sinds het nieuwe jaar actief in Europese crossen. De renster van Team S&M CX werd achtereenvolgens vijfde in Baal, zesde in Gullegem, 22ste in Zonhoven en vijfde in Otegem. In aanloop naar het WK rijdt ze ook nog in Zonnebeke (20 januari), Hamme (27 januari) en Hoogerheide (28 januari).

Op het WK veldrijden zal Honsinger samen met Katie Clouse en Raylyn Nuss starten bij de elite vrouwen. Eric Brunner, Scott Funston en Curtis White vormen Team USA bij de elite mannen. In de jeugdcategorieën (kijk hier de volledige selectie) is het onder meer uitkijken naar belofte Andrew Strohmeyer, junior David Thompson en juniore Vida Lopez de San Roman vanuit Amerikaanse hoek.