Clara Copponi trekt voor twee jaar naar Lidl-Trek

De vrouwenploeg van Lidl-Trek heeft zich voor de komende twee jaar versterkt met Clara Copponi. De 24-jarige Française komt over van FDJ-SUEZ, waarvoor ze de afgelopen vijf seizoenen uitkwam.

“Het wordt een grote verandering voor mij, om van een Franse ploeg naar een buitenlands team te gaan. Met de taal, nieuwe ploeggenoten, stafleden en alle nieuwe gewoontes ga ik helemaal buiten mijn comfort zone. En juist daar zocht ik naar”, vertelt Copponi. “Ik wil groeien als sprinter en als klassiekerrenster. Ik denk dat ik ook een bijdrage kan leveren in andere koersen en de beste versie van mezelf kan worden in deze nieuwe omgeving.”

Lidl-Trek heeft met Elisa Balsamo al een sprintster in huis, maar het is een bewuste keuze om toch Copponi aan te trekken, zegt ploegleidster Ina-Yoko Teutenberg. “Dit geeft ons team meer diepte, waardoor we in meerdere wedstrijden mee kunnen doen in sprints. Clara heeft laten zien dat ze kan sprinten en in staat is om te kunnen winnen. Ze heeft een groot potentieel en geloven dat onze ploeg haar kan helpen om een volgende stap te zetten.”

Copponi, die ook regelmatig op de baan uitkomt, wist in 2022 de GP de Fourmies en een etappe in de Women’s Tour te winnen. Bij de junioren was ze zegezeker in de Trofeo Binda.