donderdag 11 januari 2024 om 22:26

Clara Copponi pakt goud op EK scratch

Clara Copponi is de nieuwe Europese kampioene op de scratch. Op de wielerbaan van het Omnisport Apeldoorn was de Française de snelste in de eindsprint na een gesloten koers. Het Belgische talent Lani Wittevrongel pakte verrassend de zilveren medaille, het brons was voor Martina Fidanza.

De wedstrijd over veertig ronden (10 km) had een aantal interessante namen aan de start, onder wie Martina Fidanza, Anita Stenberg en Maria Martins, die drie van de laatste vier Europese titels op de scratch op hun naam schreven. Namens Nederland stond de 19-jarige Lisa van Belle aan het vertrek, voor België was de even oude Lani Wittevrongel geselecteerd.

De koers kende een relatief rustig verloop zonder opvallende uitlooppogingen en uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Van Belle zat te ver van achteren om zich te kunnen mengen in de strijd om het podium, maar Wittevrongel wist knap in het wiel te raken van Clara Copponi, met wie ze om de winst kon strijden.

De Française van de wegploeg van Lidl-Trek was een maatje te groot, maar de jonge renster uit België wist zich wél te verzekeren van de tweede plaats en de zilveren medaille. Op de openingsdag van het EK bezorgde Jules Hesters België al brons in de afvalkoers. Lisa van Belle kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep.