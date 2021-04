Claire Faber loopt zware verwondingen op na aanrijding op training

Claire Faber, de 22-jarige renster die sinds dit seizoen uitkomt voor de vrouwenploeg van Andy Schleck, heeft woensdag meerdere botbreuken opgelopen bij een aanrijding op training. De Luxemburgse moest met spoed onder het mes.

Faber werd tijdens een trainingsritje aangereden door een auto en werd met een gebroken sleutelbeen, kaak en meerdere gebroken ribben afgevoerd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis. “Ze heeft zware verwondingen opgelopen, maar is wel bij kennis”, laat ploegleider Tjarco Cuppens weten aan het lokale TageBlatt. “We moeten nu gewoon hopen op het beste.”

Faber is bezig aan haar eerste seizoen bij Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, de ploeg van oud-Tourwinnaar Andy Schleck. De jonge renster is in Luxemburg de regerend U23-kampioene in het tijdrijden én op de weg. Ook deed ze al mee aan verschillende WK’s op de weg. Faber reed dit seizoen meerdere wedstrijden op Belgische bodem.

Zo was ze afgelopen zondag tijdens Luik-Bastenaken-Luik nog kortstondig in de aanval. Faber zou vandaag eigenlijk beginnen aan Festival Elsy Jacobs, een driedaagse rittenkoers in eigen land.