Circus-Wanty Gobert past voor Canadese klassiekers zondag 28 juni 2020 om 10:09

Circus-Wanty Gobert mag dit jaar voor het eerst deelnemen aan de WorldTour-klassiekers in Québec en Montréal, maar de Belgische formatie zal volgens ploegleider Hilaire Van der Schueren niet de oversteek maken naar Canada.

“We konden voor het eerst eventueel deelnemen omdat we na Total Direct Energie als tweede zijn geëindigd in de ploegenstand van de ProTeams”, zo vertelt Van der Schueren aan Het Nieuwsblad. “Maar in tegenstelling tot de WorldTour-ploegen, die niet hoeven te betalen voor de vliegreis en het verblijf, moest ik het doen met een vergoeding van 7.500 euro.”

“Wij moeten wél zelf de vliegtickets en het hotel betalen. We hebben dat snel eens berekend en we kwamen uit op een bedrag van 35.000 euro uit eigen zak. Het zijn weliswaar twee mooie koersen, maar met deze som kunnen we toch iets zinnigers doen. Het zij zo”, aldus Van der Schueren.

Concurrentie

De UCI heeft vanwege het coronavirus de Tour de France (29 augustus-20 september) en Tirreno-Adriatico (7-14 september) tegelijk met de Canadese koersen (11 en 13 september) gepland. De organisatie hoopt nog altijd een representatief deelnemersveld te presenteren. Serge Arsenault, voorzitter van de organisatie, is optimistisch.

“Ik geloof dat klassiekerrenners naar ons toe komen en willen winnen.” Arsenault denkt dat de heuvelachtige klassiekers in Canada inmiddels hun waarde hebben bewezen op de kalender. “Dat moet garanderen dat we een sterk veld aan de start hebben.”