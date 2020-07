Circuito de Getxo komt met voorlopige deelnemerslijst dinsdag 14 juli 2020 om 18:20

De organisatie van de Baskische profkoers Circuito de Getxo heeft een voorlopige deelnemerslijst gepubliceerd. Er staan met Movistar, Bahrain McLaren, NTT Pro Cycling, UAE Team Emirates en Trek-Segafredo vijf WorldTour-ploegen aan de start.

De 1.1-wedstrijd is op 2 augustus een van de eerste wedstrijden op de UCI-kalender. Met de toevoeging van de loeisteile muur Pike Bidea (2 kilometer aan 14 procent gemiddeld) in de finale belooft het een zware wedstrijd te worden. Een ding is zeker: meerdere toppers staan begin augustus aan de start van de eendagskoers.

Zo rekent UAE Emirates op maar liefst drie snelle mannen met Fernando Gaviria, Alexander Kristoff en Juan Sebastián Molano. Mikel Landa, Mark Cavendish en Sonny Colbrelli staan namens Bahrain McLaren aan het vertrek. De organisatie rekent straks ook op wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling).

Team Ineos heeft uiteindelijk besloten om niet mee te doen. De titelverdediger koerst voor Caja Rural-Seguros RGA en heet Jon Aberasturi. Er doen in totaal zeven ProTeams mee aan de Baskische wedstrijd, met onder meer Caja Rural-Seguros RGA, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Androni Giocattoli-Sidermec.