Cimolai pleit voor ‘menselijke Giro’: “De slotweek was overdreven zwaar”

Als het aan Davide Cimolai ligt, worden de etappes in de Giro d’Italia in de toekomst een stuk korter. “De slotweek van de voorbije Giro was overdreven zwaar”, zo laat de renner van Israel Start-Up Nation weten in een podcast van Tuttobiciweb.

De renners kregen in de voorbije Ronde van Italië een loodzware derde week voorgeschoteld met drie bergetappes, meerdere ritten van tweehonderd kilometer en ook nog eens lange verplaatsingen. De organisatie had ook nog een vlakke etappe van bijna 260 kilometer ingepland, maar deze rit werd ingekort na een protest en staking van de renners.

Cimolai pleit dan ook voor een meer menselijke Giro. “We hadden in de slotweek drie etappes met in totaal 15.000 hoogtemeters. Dat is gewoon te veel. We hebben meer dan twintig uur moeten fietsen om de drie ritten af te werken. Verder had de organisatie gekozen voor een vlakke etappe van 260 kilometer. Dit is niet goed voor de wedstrijd.”

“We hebben kortere etappes met minder klimwerk nodig”, aldus Cimolai. “Dit zal zorgen voor nog mooiere wielersport. We moeten onze sport op deze manier versterken.”