Ciccone grijpt eerste kans na ‘goede winter’: “Voor het eerst geen problemen gehad”

Giulio Ciccone is goed begonnen aan zijn seizoen. De Italiaan van Trek-Segafredo wist donderdag, op zijn tweede koersdag van 2023, de tweede rit van de Ronde van Valencia te winnen. “Ik heb een goede winter gehad”, vertelde Ciccone in het flashinterview na afloop.

“Het is voor het eerst dat ik geen problemen heb gehad”, vervolgde de 28-jarige renner. “Mijn conditie is al goed, ik wil het nu zo houden. We hebben nog mooie doelen voor ons. Ik denk dat we op de goede weg zijn, maar we gaan nu eerst genieten van de zege. Daarna gaan we op dezelfde manier verder.”

Ciccone sprak van een ‘heel zware’ etappe, maar hij probeerde zich gedurende de rit én tijdens de slotklim zoveel mogelijk te sparen. “Mijn ploegleider bleef steeds via de communicatie zeggen: ‘Blijf tussen de wielen, blijf tussen de wielen!’ Dus ik wachtte tot de laatste bocht. Maar mijn gevoel was heel goed. Ik had heel goede benen. Het was de eerste kans om te winnen, dus ik ben heel blij om het seizoen zo te beginnen.”

Vijf renners

De selectie van Trek-Segafredo bestaat in de Ronde van Valencia uit slechts vijf renners. “We wisten voor de start al dat we een sterk team hadden. We hebben maar vijf renners, maar het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit”, aldus Ciccone, die de leiderspositie overnam van Biniam Girmay.

Zaterdag staat er opnieuw een rit op het programma waar de klassementsrenners elkaar kunnen bestoken. “Alles staat nog dicht bij elkaar. Zoals ik al zei, hebben we maar vijf renners, dus we moeten slim zijn. Maar we kunnen het controleren. We zullen zien wat er op de volgende beklimmingen gebeurt. Ik voel me goed, we zullen zien wat er gebeurt.”