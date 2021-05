Ciccone schuift op in Giro d’Italia: “Het ging veel beter dan verwacht”

Giulio Ciccone is momenteel de beste renner van Trek-Segafredo in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De aanvalslustige Italiaan was gisteren, in de verregende etappe naar San Giacomo, opnieuw in staat om de beste klimmers te volgen en doet zo uitstekende zaken in de algemene rangschikking.

Ciccone (26) bleek op de slotklim van San Giacomo in staat om Egan Bernal, Remco Evenepoel en Daniel Martin te volgen en kwam vervolgens als vijfde over de streep in de tweede bergetappe van deze Giro. In het klassement stijgt Ciccone ook met stip: de klimmer stijgt naar plek acht op 41 seconden van de nieuwe leider Attila Valter.

“De etappe van donderdag was een belangrijke test”, begint Ciccone zijn relaas. “Ik voelde me heel erg goed, veel beter dan ik had verwacht. Het was een ontzettend zware etappe door de hevige regenval en de kou. Ik was verrassend sterk op de laatste klim, zeker omdat ik me aanvankelijk niet zo goed voelde.”

“Ik besloot daarom defensief te koersen op de laatste klim. In de eerste tien kilometer werd er een strak tempo gereden, maar was het wachten op de echte finale. Ik was voorbereid op aanvallen en oorlog tussen de favorieten. Ik besloot de demarrage van Bernal te volgen. Dat was een risico, maar ik wilde het proberen. Ik ben blij dat ik zijn wiel kon houden.”

Tactische fout

Eerder op de dag zagen we Ciccone nog in de aanval. De renner van Trek-Segafredo besloot in de afdaling van de Forca di Presta mee te gaan met een versnelling van Alberto Bettiol en Romain Bardet. “Dat had ik niet moeten doen, dat was een fout”, steekt Ciccone de hand in eigen boezem. “Ik volgde Bettiol en verspilde toen te veel energie.”

“Ik besloot op dat moment mijn koersinstinct te volgen, maar het was beter geweest om gewoon meteen te wachten op het peloton. Ik ben nu alleen niet van plan om ook anders te gaan koersen. Ik bekijk het nog steeds dag voor dag.” Vincenzo Nibali, de tweede klassementskopman van Trek-Segafredo, staat nu zeventiende op 1:43 van roze man Attila Valter.