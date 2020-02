Ciccone rijdt Trofeo Laigueglia met Italiaanse selectie maandag 10 februari 2020 om 16:27

Giulio Ciccone kan komend weekend deelnemen aan de Trofeo Laigueglia, ondanks dat zijn ploeg Trek-Segafredo niet start. De klimmer doet namens de nationale selectie van Italië mee aan de opener van het Italiaanse wielerjaar.

De Trofeo Laigueglia (16 februari) is een eendagskoers die deel uitmaakt van de nieuwe UCI ProSeries, het tweede niveau van de wielerkalender. Ciccone is door bondscoach Davide Cassani aangewezen als kopman voor de heuvelachtige koers aan de Ligurische kust.

Naast Ciccone is de meest opvallende naam in de Italiaanse ploeg die van Giovanni Aleotti, een 20-jarige klimmer die vorig jaar nog tweede werd in de Ronde van de Toekomst. Hij rijdt normaliter voor CT Friuli. De selectie wordt aangevuld door Luca Coati, Samuele Zambelli, Niccolò Ferri, Luca Braidot en Daniele Braidot.

De broers Braidot zijn gespecialiseerd in het mountainbiken. Luca reed in 2015 al eens Strade Bianche met de nationale selectie, toen eindigde hij buiten de tijdslimiet. Voor Daniele Braidot wordt het zijn eerste wegwedstrijd op profniveau.