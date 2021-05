Ciccone met de besten mee bergop: “Niets te verliezen”

Giulio Ciccone kwam in de zware Giro-etappe naar Sestola als twaalfde over de finish. Dat deed de Italiaanse klimmer van Trek-Segafredo in een groepje met Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Mikel Landa. “Ik heb niets te verliezen, net als gisteren”, vertelt Ciccone na afloop.

Ciccone was op de slotklim naar de Colle Passerino de eerste aanvaller. Daarna kon hij meeschuiven toen enkele favorieten ook demarreerden en bij hem aansloten. “Ik wilde mijn gevoel volgen”, zegt Ciccone over zijn aanval. “Ik moet nog wat vertrouwen hebben nadat ik de afgelopen maand niet heb kunnen koersen. Ik wilde graag aanvallen en daarbij volgde ik mijn instinct.”

Nibali: “Ik heb afgezien”

De kopman van Trek-Segafredo is Vincenzo Nibali, al is het nog altijd de vraag hoe zijn pols het houdt. De Haai van Messina finishte in Sestola op 34 seconden van de groep-Ciccone. “Het was een zware dag. Ik zal niet ontkennen dat ik heb afgezien. Maar ik ben redelijk tevreden. Het kon erger aflopen in deze eerste zware Giro-rit. Gelukkig bleef de schade beperkt”, zegt Nibali.

Bauke Mollema nam een snipperdag. De Nederlander, die graag een etappe wil winnen in deze Giro, kwam in een groep op bijna veertien minuten achterstand over de streep.