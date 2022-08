Cian Uijtdebroeks wint rit naar Col de la Madeleine in Tour de l’Avenir, Hessmann blijft leider

Cian Uijtdebroeks heeft de eerste bergrit in de Tour de l’Avenir gewonnen. In de etappe met aankomst bergop op de Col de la Madeleine kwam de pas 19-jarige Belg, die ondertussen al is opgepikt door BORA-hansgrohe, solo over de streep.

Aanvankelijk leek Uijtdebroeks ook de leiding in het algemeen klassement over te nemen, maar vanwege strafseconden voor het aannemen van een drinkbus buiten de toegestane zone blijft Michel Heßmann aan de leiding.

Na de rustdag ging de Tour de l’Avenir verder met de eerste grote bergrit. Van Thonon-les-Bains, aan het Meer van Genève, ging het parcours in zuidelijke richting over de Col de Jambaz van de derde categorie en de Col du Tamié (tweede categorie) naar de Col de la Madeleine. De bekende klim van buitencategorie werd omhoog gereden vanuit La Chambre via Montgellafrey, goed voor 15,3 kilometer klimmen aan gemiddeld acht procent.

Acht renners verschenen niet meer aan de start, onder wie Lennert Van Eetvelt. De Belg van de opleidingsploeg van Lotto Soudal stond vierde in het klassement en was een kandidaat voor de eindzege, maar een keelontsteking voorkwam dat hij verder kon rijden. De lange vlucht kwam in de eerste veertig kilometer tot stand. Zeven renners pakten maximaal drie minuten voorsprong, terwijl Duitsland, de ploeg van Michel Heßmann, controleerde in het peloton.

De Noor Søren Wærenskjold, winnaar van de eerste rit in lijn en twee dagen drager van het geel, de Denen William Blume Levy en Sebastian Kolze Changizi, de Fransman Mathis Le Berre, de Ier Dean Harvey, de Nederlander Enzo Leijnse en de Zwitser Robin Donzé reden lange tijd voor het peloton uit, maar al op 45 kilometer van de aankomst was alles weer bij elkaar. Daarna leidden de grote ploegen de meute naar de zware slotklim.

Cian Uijtdebroeks begint aan succesvolle solo

Op de klim dunde het peloton snel uit tot een elitegroep. In de laatste tien kilometer barstte van voren de strijd los, waarbij Cian Uijtdebroeks het alleen probeerde. De nummer negen van het klassement pakte een mooi gaatje op zijn eerste achtervolgers, gele trui Heßmann, de Italiaan Davide Piganzoli (tiende) en de Fransman Romain Grégoire (38e). Grégoire had moeite om het tempo te volgen en moest Heßmann en Piganzoli laten gaan.

Uijtdebroeks maakte een zeer sterke indruk vooraan en kon zijn voorsprong uitbreiden tot een minuut, waarmee hij de koppositie in het algemeen klassement in het vizier kreeg. De jonge Belgische renner kwam niet meer in de problemen en stelde na 177 kilometer de etappezege veilig. Zijn voorsprong aan de finish was bovendien net groot genoeg om de gele trui over te nemen van Heßmann, die achter Piganzoli als derde over de streep kwam. Maar vanwege strafseconden moet de jonge Belg alsnog zijn Duitse concurrent voor zich dulden in het klassement.