maandag 18 maart 2024 om 16:04

Cian Uijtdebroeks verwacht ‘mooie strijd’ in Catalonië: “Eerste échte doel van het seizoen”

Cian Uijtdebroeks reed dit jaar al naar toptienklasseringen in O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico, maar de Belg van Visma | Lease a Bike reed er toch voornamelijk in dienst van kopman Jonas Vingegaard. De Deen is er deze week echter niet bij in de Ronde van Catalonië. Uijtdebroeks staat wel aan de start en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken.

“Het is mijn eerste échte doel van het seizoen. Ik wil er toch proberen om een goed klassement te rijden”, laat de 21-jarige klimmer weten in gesprek met Sporza. Uijtdebroeks ziet de Ronde van Catalonië als een mooie testcase richting de Giro d’Italia. “Daarom wilden we ook pieken naar deze koers, om toch eens te kijken waar ik al sta tegenover de rest.”

“Ik haal nog niet mijn allerhoogste niveau, maar nu kunnen we alles toch al eens goed analyseren. De ploeg moet mij en mijn lichaam nog wat leren kennen. Voor de Giro neem ik normaal gezien niet meer deel aan wedstrijden”, blikt Uijtdebroeks al verder vooruit. “Na deze week volgen er vooral nog hoogtestages tot aan de Giro.”

Concurrentie

Maar eerst volgt dus nog de Ronde van Catalonië, waar Uijtdebroeks de degens zal kruisen met mannen als Aleksandr Vlasov, Mikel Landa, Enric Mas, Egan Bernal en Simon Yates. Maar de torenhoge favoriet is toch echt Tadej Pogacar. “Tja, de winnaar is al bekend, zeker?”, grapt de coureur van Visma | Lease a Bike. “Als ik zie dat hij aan het instorten is, zal ik niet twijfelen om te gaan. Maar ik vrees dat het toch andersom zal zijn.”

Uijtdebroeks wil zich de komende dagen graag meten met de wereldtop in het klimwerk. “Er is een heel brede groep aanwezig om onderling te strijden voor die ereplaatsen. Het zal zeker een mooie strijd opleveren”, verwacht hij.