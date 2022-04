Cian Uijtdebroeks in Tour of the Alps: “Zonder Wilco Kelderman krijg ik een vrijere rol”

Cian Uijtdebroeks (19) is met de Tour of the Alps begonnen aan zijn laatste wedstrijd van zijn eerste grote blok als neoprof. Oorspronkelijk zou hij kopman Wilco Kelderman bijstaan, maar door het forfait van de Nederlander krijgt hij deze week iets meer een vrije rol, vertelt hij aan WielerFlits. “De openingsetappe heb ik in elk geval al overleefd.”

“Het was vandaag een makkelijke etappe, werd me vanmorgen verteld. Zo makkelijk ging het nu toch ook weer niet”, was Uijtdebroeks eerste reactie in Primiero San Martino di Castrozza. “Ik had qua gevoel ook niet de beste dag van mijn leven. Maar finaal kom ik hier wel met de grote groep binnen, dus dat is positief.”

De Tour of the Alps is voor het Belgische klimtalent zijn laatste rittenkoers vooraleer hij een rustpauze neemt. “Normaal zou ik hier in steun van Wilco Kelderman gereden hebben, maar die is er niet (Kelderman verlengde zijn hoogtestage en hervat in Luik-Bastenaken-Luik, red), waardoor ik een iets vrijere rol krijg.”

Niets moét, alles mag

“Wat dat concreet inhoudt? Dat ik wel een keertje mijn eigen kans mag gaat als dat lukt. En dat ik niet één specifieke taak krijg.” Aan een eventueel goed eindklassement wil Uijtdebroeks voorlopig nog niet denken. “Dat bekijken we dag per dag. Het zou fantastisch zijn als dat kan.”

“Dat lukte me bijna al een keertje in de Coppi e Bartali, waar ik in de top tien stond voordat ik tijdens de slotrit uitviel. Maar het is absoluut geen must. Een dag tijd verliezen is ook niet erg, dan zal ik met plezier andere ploegmaats zoals Lennard Kämna helpen. Er zijn genoeg dingen te doen. Niets moét, alles mag.”