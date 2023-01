Cian Uijtdebroeks geeft visitekaartje af: “Maar kon het gat niet meer dichten”

Cian Uijtdebroeks heeft zich laten gelden in de Trofeo Andratx. De jeugdige Belg maakte onderdeel uit van de vroege vlucht en kon Kobe Goossens volgen op Puig Major, maar kraakte uiteindelijk in de laatste kilometers. “Ik raakte vermoeid en kon het gat met Goossens niet meer dichten”, blikt hij terug.

“Het was een superzware dag. Vanaf het begin van de wedstrijd probeerde ik mee te zitten en in Vall de Mossa viel ik aan. Een paar kilometer later konden vijf andere renners aansluiten. In de afdaling van de Coll de Sóller kwam Goossens er nog bij”, doet hij zijn verhaal in een persbericht.

“Ik kon hem daarna als enige volgen. Ik heb echt alles moeten geven om hem bij te houden en helaas raakte ik vermoeid en moest ik lossen. Tot de finish ben ik alleen blijven geven, maar op kilometer van de streep ben ik toch nog teruggepakt.”

De 19-jarige Uijtdebroeks is de regerende winnaar van de Tour de l’Avenir. De Belg is bezig aan zijn tweede seizoen bij BORA-hansgrohe.