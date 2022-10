Verschillende toppers aan start van Big Sugar Gravel: “Let’s go!”

Update

Jordi Meeus, Cian Uijtdebroeks, Kasper Asgreen, Ilan van Wilder en Mattia Cattaneo zullen de Big Sugar Gravel in de Verenigde Staten afwerken. De gravelkoers maakt deel uit van de Life Time Grand Prix, een klassement over zes gravelwedstrijden. “We zijn heel gemotiveerd, let’s go !”

Wie de beste is over de zes wedstrijden, wint overigens een bijzonder mooie prijzenpot van 250.000 dollar. Onder meer gravelspecialisten als Laurens ten Dam, Keegan Swenson, Lachlan Morton, Logan Owen en Peter Stetina zijn in actie gekomen in de Life Time Grand Prix. De Big Sugar Gravel is de laatste van de zes gravelwedstrijden.

In die laatste koers staan er ook een aantal profs van de weg op de deelnemerslijst. Zo zullen Jordi Meeus en Cian Uijtdebroeks de kleuren van BORA-hansgrohe verdedigen in de Big Sugar Gravel. De twee jonge Belgen zijn samen naar de Verenigde Staten afgezakt.

Op sociale media van BORA-hansgrohe blikte een enthousiaste Uijtdebroeks even vooruit op de race: “Het is fantastisch om in Amerika te zijn. We zijn heel benieuwd om offroad te gaan. Jordi en ik gaan voor de eerste keer een gravelkoers rijden. We zijn heel gemotiveerd en hebben er ontzettend veel zin in. Het weer is alvast zeer goed. Let’s go for it, come on!”

Update 11.35 uur

Kasper Asgreen, Ilan van Wilder en Matteo Cattaneo zullen ook aan de start staan van de Big Sugar Gravel, een Amerikaanse gravelwedstrijd. De drie renners van Quick-Step-Alpha Vinyl zullen in de US ook een test in de windtunnel doen en een aantal sponsoren bezoeken. Dat heeft de Belgische ploeg aan WielerFlits bevestigd.

The excitement is building for @CUijtdebroeks and @jordimeeus ahead of Big Sugar Gravel! 🎉 We checked in with Cian today 👀 pic.twitter.com/gmJQudM3mP — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) October 21, 2022