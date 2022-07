Christophe Laporte: “Wout zei dat het voor mij was vandaag”

Christophe Laporte kon maar moeilijk beseffen dat hij in Cahors zijn eerste etappezege in de Tour de France had binnengehaald. De Franse renner van Jumbo-Visma sprong in de slotfase naar een kopgroep van drie toe en sleepte uiteindelijk de overwinning uit het vuur.

Laporte was heel tevreden, vertelde hij na afloop van de negentiende etappe. “Het is moeilijk te beseffen, maar ik ben super blij. De ploeg vertrouwde op me vandaag. Wout zei: ‘Het is voor jou vandaag.’ De laatste keer dat hij dat zei, was in Parijs-Nice.”

Eerst was het doel om kopman Jonas Vingegaard naar de veilige laatste drie kilometer te loodsen. “Daarna versnelde ik in een bocht en ik zag een gaatje achter me. Het lukte daarna om bij de drie koplopers te komen.”

Het is meer dan een beloning, ging hij verder. “Het is enorm. Ik was al super blij met deze Tour, ook al had ik zelf nog geen resultaat gehaald. Nu gaf de ploeg me de kans om voor de ritzege te gaan, het is uitzonderlijk om te winnen nadat ik in het verleden al twee keer tweede was.”

Laporte zorgde tegelijkertijd voor de eerste Franse etappezege van deze Tour. “Het is belangrijk om een Franse zege te pakken. Als het publiek en mijn familie er blij van worden, ben ik ook blij”, aldus de Fransman.