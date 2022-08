Christophe Laporte slaat dubbelslag op slotdag Ronde van Denemarken

Christophe Laporte is de eindwinnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De Fransman van Jumbo-Visma won de slotrit door klassementsleider Magnus Sheffield te verslaan op een lastige aankomst. Door de bonificatieseconden die Laporte pakte, troefde hij Sheffield ook af in de algemene rangschikking.

Op de slotdag van de Ronde van Denemarken 2022 kon het nog alle kanten op. Na vier etappes stond Magnus Sheffield aan de leiding van het algemeen klassement, maar de verschillen waren klein met nog een serieuze heuvelrit voor de boeg. De rit tussen Give en Vejle was 126,5 kilometer lang en bevatte circa 1.700 hoogtemeters. Het ging de hele dag op en af. Ook in de finaleomloop, die de renners in totaal vijf keer moesten afleggen, lag telkens een korte heuvel. De Kiddesvej kent in het begin steile stroken, maar vlakt naar het einde toe steeds verder af.

Kooij in de kopgroep

Het parcours was geschikt om koers op te maken, en dat gebeurde dan ook. Al snel reed er een kopgroep weg met daarin meerdere renners die als vooruitgeschoven pion voor hun klassementskopmannen konden dienen. Olav Kooij, die bij een tussensprint nog wat punten pakte en zo Jasper Philipsen voorbijging in het puntenklassement, Jens Keukeleire, Otto Vergaerde, Tim Declercq, Mathias Bregnhøj, Anders Foldager, Mads Andersen en Nickolas Zukowsky kregen een dikke minuut voorsprong.

Bij die voorgift bleef het, want in het peloton maakten onder andere INEOS Grenadiers en Trek-Segafredo tempo. Zukowsky en Bregnhøj stonden door hun geringe achterstand namelijk een tijdje virtueel eerste en tweede. Vanwege het hoge tempo van de ploegen in het peloton, waar ook Uno-X en Alpecin-Deceuninck aan bijdroegen, werd het bij de achtervolgers een afvalrace. Mede door een aanval van Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), op zo’n 55 kilometer van de streep, kwam het pak bij het opdraaien van het finalerondje al bijna bij de vluchtersgroep.

Bregnhøj solo

Daarna liet het peloton de teugels weer even wat vieren, waardoor de avonturiers nog wat langer voorop mochten rijden. Het duurde uiteindelijk tot ongeveer dertig kilometer voor de finish – na een versnelling van Team DSM en Uno-X – dat ze gegrepen werden. Althans, de meesten van hen. Bregnhøj ging nog even in zijn eentje door. De Deen van Riwal bood dapper weerstand, terwijl Michał Kwiatkowski en Egan Bernal in het peloton opgaven. Hun werk voor Sheffield zat erop. Dat van Geraint Thomas niet, want de nummer vier van het klassement was een van de motoren in de achtervolging op Bregnhøj.

Met nog vijftien kilometer te gaan rekende Thomas – met de rest in zijn zog – Bregnhøj in. Het was wachten op een grote aanval. Die kwam niet, want INEOS Grenadiers behield de controle. Op de Kiddesvej en de daaropvolgende sprint zou zowel de rit als de ronde beslist worden. Het leek een duel te gaan worden tussen INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma, Magnus Sheffield en Christophe Laporte. Dat werd het ook. Want na een versnelling van Søren Kragh Andersen, kwam het in de uiteindelijk sprint op een rechtstreeks duel tussen Sheffield en Laporte aan.

Dubbelslag voor Laporte

Laporte besliste dat gevecht in zijn voordeel. Doordat hij tien bonificatieseconden pakte, terwijl Sheffield genoegen moest nemen met zes seconden, ging de Fransman de Amerikaan voorbij in het klassement. Ze waren de dag immers begonnen in precies dezelfde tijd. Mattias Skjelmose Jensen strandde in de rit op de derde plek, waardoor hij ook derde in de eindrangschikking was.