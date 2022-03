Christophe Laporte na E3: “Wout verdiende het om hier te winnen”

Christophe Laporte heeft in de E3 Saxo Bank Classic samen met Wout van Aert voor een mooie een-twee voor Jumbo-Visma gezorgd. Met Van Aert als eerste en Laporte als tweede kwamen ze hand in hand over de finish. Volgens de Fransman verdiende zijn ploegmaat de zege.

“De ploeg heeft heel de dag heel goed gewerkt. Jammer dat we Tosh verloren, maar ik hoop dat hij toch nog een beetje tevreden naar ons op televisie gekeken heeft”, vertelde Laporte na afloop op de website van zijn ploeg over zijn ploeggenoot Tosh Van der Sande. De Belg, die in de winter was gehaald om de klassieke kern te versterken, kwam al in de eerste uren van de klassieker ten val en liep daarbij een breuk in zijn elleboog op.

Het was het plan van de ploeg om op de Taaienberg, op tachtig kilometer van de streep, vooraan te zitten. “Wat goed gelukt is samen met Tiesj (Benoot, red.) en Wout. Een tweede belangrijk punt was de Paterberg. Wout ging daar vol door en ik zat echt op de limiet. Ik kon net niet volgen, maar dan heeft hij op de top nog gewacht. Het was nog ver dus we moesten nog goed samen rijden en dat is gelukt.”

Rollen omgedraaid

Mocht Laporte van Van Aert de zege pakken in de openingsetappe van Parijs-Nice, nu waren de rollen omgedraaid. “Wout heeft mij de overwinning geschonken in Parijs-Nice, maar hij was zeker ook gewoon de sterkste vandaag. Hij verdiende het om hier te winnen. Ik vind het ongelooflijk om dit te beleven. De mensen langs het parcours waren ook fantastisch. Zeker met Wout als Belgisch kampioen steunde het publiek ons overal.”

De Franse sprinter probeerde de laatste kilometer ook een beetje te genieten van de sfeer, maar hij was naar eigen zeggen ‘echt kapot’. “Ik kijk ernaar uit om de beelden terug te kijken.”