Christophe Laporte: “Ik moet de hele ploeg bedanken”

Christophe Laporte was erg blij met zijn overwinning in de Grand Prix de Wallonie. Na de finish op de Citadel van Namen nam de Franse renner, die aan het eind van het seizoen naar Jumbo-Visma vertrekt, ruim de tijd om zijn ploegmaats bij Cofidis te bedanken voor het vele werk dat ze hadden verzet in de Belgische eendagskoers.

Laporte werd in de finale in een zetel naar de slotklim van de Citadel van Namen gebracht door Simon Geschke, Rémy Rochas en Simone Consonni. De 28-jarige puncheur maakte het werk vervolgens af door Warren Barguil en zijn toekomstige ploegmaat bij Jumbo-Visma Tosh Van der Sande te verslaan. “De ploeg heeft het geweldig gedaan. We zaten steeds mee van voren en we hebben de koers zo goed mogelijk gecontroleerd”, liet de Franse renner na afloop van de Grand Prix de Wallonie weten.

“Er werd veel aangevallen in de finale, maar we zaten steeds op de goede plek. Simon en Rémy waren heel actief om alle aanvallen te beantwoorden. Zelf voelde ik mij nog goed op de laatste klim en kon ik nog een goede sprint rijden. Ik ben echt blij en moet de hele ploeg bedanken”, aldus Laporte, die eerder dit jaar ook al het Circuit de Wallonie en een rit in de Tour du Limousin en de Ster van Bessèges wist te winnen.

Afwachtende strategie

Ook zorgde Laporte met zijn zege voor feestvreugde bij de ploegleiding. “We zijn heel blij met zijn overwinning, want het is een belangrijke en historische koers in België”, vertelde Thierry Marichal. “Wat we moeten onthouden is de hele houding van de ploeg. Onze renners waren de hele koers zeer overtuigend. In het begin hielden we een afwachtende strategie aan, omdat we wilden dat de ploeg zich aan het eind zou laten zien. Ze hebben zelfopoffering laten zien en hebben gevochten tot het einde. Christophe heerste in de finale op meesterlijke wijze.”

Volgens de Belgische oud-profrenner verkeert de ploeg in een flow, met ook de overwinning van Elia Viviani in de GP de Fourmies afgelopen zondag. “Met ook de zege van Elia hebben we een momentum te pakken. Bovendien weten we dat de komende koersen ons ook kunnen liggen.”