zondag 24 september 2023 om 17:02

Christophe Laporte draagt EK-zege op aan Nathan Van Hooydonck: “Wat een gekke finale”

Christophe Laporte kroonde zich zondag tot Europees kampioen bij de elite mannen. De Franse renner heeft zijn zege na afloop opgedragen aan Nathan Van Hooydonck. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, vertelde Laporte in het flashinterview.

Laporte reed in de laatste ronde weg uit een groep met favorieten. De renner van Jumbo-Visma kreeg meteen wat ruimte en begon met een tiental seconden aan de beklimming van de VAM-berg. Laporte kon op die helling standhouden, ondanks dat de Belgen, Wout van Aert en Arnaud De Lie, en Olav Kooij nog bijzonder dicht kwamen. “Het was echt een heel gekke finale.”

“Ik voelde me onderweg goed, maar ik wist dat het moeilijk zou worden om in de sprint te winnen tegen Wout van Aert en Arnaud De Lie. Ik probeerde het dus met een demarrage en dat is gelukt. Ik voelde het goede moment aan”, aldus Laporte. “Het is heel zot om deze trui te winnen. Ik draag deze zege op aan mijn familie, maar zeker ook aan Nathan (Van Hooydonck, red.). Ik ben heel erg blij.”