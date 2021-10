Christophe Laporte 6e in Roubaix: “Ik dacht dat mijn koers over was na fietswissel”

Christophe Laporte reed zondag naar zijn beste uitslag ooit in Parijs-Roubaix. Na een fietswissel dacht de kopman van Cofidis, die na dit seizoen naar Jumbo-Visma vertrekt, dat zijn koers over was, maar toch wist hij zich terug in de wedstrijd te knokken en naar de zesde plaats te rijden op de iconische velodroom van Roubaix.

“Zoals verwacht werd het een krankzinnige dag”, blikte Laporte op de website van Cofidis terug. “Eenmaal op de kasseien wist ik mij goed te plaatsen. Vervolgens had ik een lekke band en toen ik terugkwam bij de favorietengroep, moest ik van fiets wisselen. Ik dacht dat mijn koers over was, maar ik wilde niet opgeven en ging volle bak. Ik slaagde erin terug te keren en een mooie plek te pakken aan de finish. Ik ben zeer blij met dit resultaat.”

Het is een koers die Laporte na aan het hart ligt en waar hij veel van houdt, liet hij weten. “Als er niet zoveel dingen waren gebeurd onderweg, had ik het misschien beter kunnen doen. Maar ik ben zeer trots op mijn wedstrijd. Deze Parijs-Roubaix, in zulke omstandigheden, gaan we ons nog lang heugen!”, aldus de Franse renner, die dit seizoen onder meer de Grand Prix de Wallonie en het Circuit de Wallonie achter zijn naam wist te zetten.