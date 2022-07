Christoph Roodhooft: “Toen het echt nodig was, stonden we er alleen voor”

Video

Ook Alpecin-Deceuninck had – met snelle man Jasper Philipsen – haar zinnen gezet op de etappe naar Saint-Etienne. Samen met Lotto Soudal jaagde het team ook op de kopgroep, tot Caleb Ewan letterlijk wegviel. “We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Pas toen het kalf verdronken was, doken anderen ook op”, doelde Christoph Roodhooft op BikeExchange-Jayco.

“We wisten dat het een moeilijke opdracht zou worden”, vertelde teammanager en ploegleider Chrisoph Roodhooft na afloop. “Vooral door de aard van het parcours. We lieten het bewust niet te ver komen en namen onze verantwoordelijkheid, samen met Lotto Soudal.”

Maar toen viel Caleb Ewan weg. “Waardoor we er alleen voorstonden op het moment dat het echt nodig was”, aldus Roodhooft nog. “Pas toen het kalf verdronken was, doken er nog wat anderen op. Nu goed, iedereen mag koersen zoals hij wil, dat is ieder zijn eigen keuze.”

“Maar het is uiteindelijk wel uitgedraaid op een nul voor iedereen in het peloton. Waarom ook wij stopten met rijden? Omdat het op was.” Een volgende kans voor de sprinters komt er volgens de teammanager zondag in Carcassonne. “Morgen wordt het te lastig. Maar zondag kan het opnieuw. We blijven proberen.”