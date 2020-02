Christoph Roodhooft over het ‘plan Algarve’ met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel die in een wielerwedstrijd van start gaat zonder verwachtingen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wij praatten er met teammanager en -ploegleider Christoph Roodhooft over. “Mathieu heeft voor deze week wel duidelijke taken meegekregen. En ja, hij houdt er zich aan. Dit is immers niet het moment van het jaar om te ver van de uitgestippelde lijnen af te wijken.”

Het was woensdagmiddag, zo’n drie kwartier voor de start van de openingsrit van de Volta ao Algarve in Portimao. Mathieu van der Poel had zonet de pers toegesproken en duidelijk gemaakt dat hij zonder enige ambitie van start zal gaan. Dat vroeg om enige verduidelijking en die kregen we van Christoph Roodhooft, teambaas van Alpecin-Fenix. “Dat is toch niet nieuw?”, startte hij zijn relaas. “Dat is al meermaals gebeurd. Oké, af en toe draait het aan de finish anders uit. Dat heb je nu eenmaal met Mathieu van der Poel. Maar laat me zeggen dat er een duidelijk verschil is tussen moéten en mógen.”

‘Even gedacht om thuis te blijven’

Roodhooft verwacht deze week geen mirakels van zijn poulain. “Het zou niet realistisch zijn als hij hier extreem sterk zou presteren. Mathieu is hier om te trainen. En dat geldt overigens ook voor de rest van onze jongens die hier aan de start staan. Het grootste doel is hier een hechte groep te smeden richting de klassiekers. De jongens die hier zijn, maken allemaal deel uit van de ruimere selectie voor dit voorjaar.”

Hij vertelt dat hij er zelfs nog even aan gedacht heeft om naar de Ronde van de Algarve te komen zonder Van der Poel. “Omdat het nog een lang seizoen wordt. Met de Olympische Spelen als hoofddoel. Misschien werkt hij beter thuis zijn trainingen af, redeneerden we. Uiteindelijk is hij hier toch, maar zonder doelen. Tenzij nog een beetje beter worden richting de Omloop Het Nieuwsblad. En zich amuseren. Mooi toch, dat hij eens niet hoeft te presteren? Een keer zonder druk. Zonder in the picture te staan. Want na verloop van tijd wordt dat ook wel eens lastig.”

Alpecin-Fenix – of vorig jaar Corendon-Circus – reed zelden anoniem een wedstrijd. Moet het in deze vijfdaagse dan van anderen komen? “We komen hier natuurlijk in een ander deelnemersveld terecht dan we de voorbije jaren gewend waren. Dus moeten we toch eerst wat afwachten hoe de bal rolt voor ons. We kunnen wel een inschatting maken van de conditie van ónze renners, maar daar houdt het ook op. We weten niet hoe ver de anderen staan. Maar uiteraard willen we ons wel tonen. Met die intentie starten we altijd.”

‘Hij kijkt vooral uit naar de Strade’

Maar terug naar Van der Poel. Roodhooft had woensdagmiddag wel het gevoel dat hij met goesting aan zijn voorjaar begint. “Ik denk het wel, ja. Tijdens zijn skivakantie stuurde hij me toch een sms’je dat zijn hoofd al bij de koers zat. Dat hij ernaar uitkeek. Er staan dan ook een aantal nieuwe en leuke uitdagingen op de agenda, hé. Strade Bianche, Milaan-San Remo. Vooral naar de Strade kijkt hij uit. Daarom vonden we het zinvol dat hij ook in de Omloop start. Dat gevoel om vooraf al een eendagskoers gereden te hebben, is geen overbodige luxe. Dat is nog iets anders dan een rittenkoers.”

Op de vraag of zijn kopman hier iets wil leren over de vorm van de concurrentie, antwoordde Roodhooft bevestigend. “Ik wil daar niet flauw over doen. Iedereen kijkt naar de concurrentie. Hij naar hen, zij ook naar hem. Het zal iedereen wel bezighouden welk niveau Mathieu in deze fase van het voorjaar haalt. Het is ook de eerste keer dat we zo’n voorjaar afwerken.”

Dat Mathieu wel een aantal opdrachten heeft meegekregen, gaf Roodhooft nog mee. Over de inhoud daarvan, bleef hij in eerste instantie vaag. “Nee, dat betekent niet dat hij drinkbussen moet komen halen aan de wagen. Wat dan wel? Hij moet in elk geval niet de eerste aanvaller van de dag zijn”, klonk het met een grijns. En wat gaat Mathieu van der Poel doen als concurrenten als Van Avermaet of Gilbert aanvallen? Wat als het kriebelt? “Ik heb niet gezegd dat hij niéts mag doen, hé.” Eén dag mag hij wel iets proberen, komen we nog te weten. Dat lijkt ons zaterdag te zijn, in de rit met aankomst bergop. Een typische aankomst voor explosieve renners en ideaal om zich een keertje te testen. Dat heeft Roodhooft ons ook bevestigd.

Gezond verstand

“Ach, misschien is Mathieu hier wellicht nog geen partij voor de anderen. Ja, hij was op topniveau op het WK veldrijden. En nee, na een weekje skiën zal hij volgens mij niet al te veel aan conditie ingeboet hebben. Maar hij zit bij lange na nog niet op het niveau dat hij moet halen. Dat is ongetwijfeld ook bij de concurrentie zo. Maar… Wat baat het om daar vooraf veel over te praten? Kijk, hij heeft een aantal taken meegekregen en ik verwacht dat hij zich daar wel zal aan houden en dat hij zijn gezond verstand zal gebruiken. Het is nu niet het moment in het seizoen om ver van die lijnen af te wijken.”

Vrijdagochtend, opnieuw aan de teambus. We spreken Christoph Roodhooft een tweede keer. Nu voor een eerste evaluatie. De teambaas is tevreden. “Echt wel, ja. Tot nog toe heeft Mathieu zich goed aan de afspraken gehouden. Gisteren wilde hij wel wat koersen in de beginfase en dat mocht. In de finale is hij zo lang mogelijk meegegaan op de klim, maar toen hij het te lastig kreeg, zette hij zich op tijd aan de kant. We wilden absoluut niet dat hij nog aandrong. Maar dat snapt hij zelf ook, hoor.”

“Maar gezien het moment en de opbouw die we voor ogen hebben, heeft hij het gisteren prima gedaan. We zijn tevreden en zelfs een beetje verbaasd. Want laat ons eerlijk zijn, we hebben nog stappen te zetten. Ook als ploeg. Dit is nog geen geheel, maar zoals ik eerder zei, ook dat blijft een doelstelling hier.”

“Slotklim van zaterdag moet haalbaar zijn”

En vrijdagmorgen bevestigde Roodhooft ook dat die ene dag dat hij voluit mag gaan, zaterdag is. “De rit naar Malhão past net binnen zijn mogelijkheden, denk ik. De slotklim van drie kilometer is steil in het begin, maar dat moet normaal wel lukken. Komt er niets van, dan is dat ook geen probleem. Maar dit is inderdaad de meest ideale dag om een gooi te doen naar ritwinst. Alleen zijn er ongetwijfeld nog een aantal jongens die dat willen.”

Dat Van der Poel hoog moeten eindigen om helemaal gerustgesteld te zijn richting de Omloop, wil Roodhooft niet gezegd hebben. “Het zou bizar zijn dat net wel of net niet winnen de enige manier zou zijn die hem zekerheid biedt. We gaan er sowieso vanuit dat we goed bezig zijn. Zoals woensdag verteld, niets moét. Laat ons maar stap voor stap verder werken zoals we bezig zijn en als ploeg geen stappen overslaan. Dat zal al moeilijk genoeg zijn.”