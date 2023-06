Christoph Roodhooft: “Mathieu van der Poel heeft bijzonder goed getraind op La Plagne”

Interview

Op zo'n twee kilometer van de finish op de parking van Adventure Valley Durbuy vierde Alpecin-Deceunick sportief manager Christoph Roodhooft op bescheiden wijze de grootse zege van zijn kopman Mathieu van der Poel in de Ardennenrit van de Baloise Belgium Tour. Na een solo van 36 kilometer zegevierde de Nederlander op de Muur van Durbuy.

Mathieu noemde deze overwinning qua cijfers (wattages) een van zijn betere prestaties.

“Dat klopt wel. Mathieu is momenteel in heel goeden doen. We zien cijfers die we nog niet vaak of misschien zelfs nog nooit gezien hebben.”

Is het verrassend dat hij nu al die cijfers laat zien?

“Er zal bij hem ook nog altijd een beetje een natuurlijke evolutie zijn. Verder zal het helpen dat hij de afgelopen weken een bijzonder goed trainingsblok in La Plagne achter de rug heeft. Hij zit goed in zijn vel. We gaan ervan uit dat het een samenloop van omstandigheden is dat hij momenteel al zo sterk is.”

Het was opnieuw een groots nummer van Van der Poel om de Ardennenrit naar Durbuy te winnen na een solo van 36 kilometer.

“Absoluut. De aanval had misschien ook dichterbij de finish op de klim, rond de gouden kilometer, geplaats kunnen worden. Maar goed, dit was een goede test. Het kan een inspanning zijn die hem de komende weken wellicht ook nog iets kan opleveren.”

Vaak zie je inderdaad dat renners na een hoogtestage en na het doen van zo’n intensieve inspanning als Mathieu deed op weg naar Durbuy nog beter worden.

“Dat zou kunnen. Natuurlijk is het afwachten. We hebben geprobeerd om hem met dit trainingsblok en deze beperkte wedstrijdenreeks optimaal in vorm te krijgen voor de Tour de France. En twee weken na de Tour is immers ook al het WK op de weg in Glasgow. Dat zit dit jaar dicht op elkaar, waardoor er in die periode geen mogelijkheid is om te verbeteren. Na de Tour zal het waarschijnlijk enkel herstellen zijn.”

Wat moet hij nu nog doen in de twee weken tot de start van de Tour de France?

“Komende zondag rijdt hij nog het NK op de weg. Vervolgens is het de bedoeling dat hij uitgerust en fris naar Bilbao afreist. Nu zijn er geen gekke dingen meer nodig.”

Zelf overwoog Mathieu nog even om het NK tijdrijden te rijden. Hij geeft nu aan dat dit definitief van de baan is.

“In onze beleving is dit nooit een item geweest. Er is wel eens over gesproken, maar het heeft nooit op een agenda gestaan.”

De balans na deze Baloise Belgium Tour is voor jullie ploeg heel positief.

“Absoluut. Ik vind dat we als ploeg heel goed presteren. Bijna alle jongens in de Baloise Belgium Tour komen van hoogte af. Het is duidelijk dat we in La Plagne goed gewerkt hebben. En dat we ook fris genoeg in de wedstrijden zijn gekomen. Ik denk dat die balans wel klopt.”