Christine Majerus schrapt WK veldrijden van programma

Christine Majerus zal eind januari niet meedoen aan het WK veldrijden in Fayetteville, omdat ze niet tevreden is met haar recente vorm. Dat betekent dat de Luxemburgse renster van SD Worx voor het eerst in acht jaar het wereldkampioenschap laat schieten.

Zaterdag veroverde Majerus nog de Luxemburgse titel in het veldrijden. Dat deed ze alweer voor de twaalfde keer op rij. Alleen 2021 ontbreekt, maar die editie werd niet georganiseerd vanwege de coronacrisis. “Ik reed een solide en gecontroleerde race, waardoor ik nog een jaar de nationale trui mag dragen”, blikt Majerus terug op Twitter.

“Maar ondertussen heb ik ook de beslissing genomen om het WK over te slaan. In mijn ogen waren mijn laatste prestaties niet consistent genoeg om de reis naar de Verenigde Staten te rechtvaardigen. Ik rijd nog wel de Wereldbeker in Flamanville (Frankrijk, red.) volgend weekend, voordat ik mij ga focussen op het wegseizoen”, aldus de Luxemburgse.

Van de laatste tien WK’s miste Majerus er maar eentje, namelijk die van 2013. Vijf keer eindigde ze bij de elite-vrouwen in de top-10. Haar beste WK-uitslag behaalde ze in 2018 in Valkenburg, toen ze vierde werd.

I will still race WC in Flamanville next weekend before focusing on my roadprep only. 2/2 📸 @cyclingpix_by_serge_waldbillig — Christine Majerus (@C_Majerus) January 9, 2022