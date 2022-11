Christian Scaroni verlengt met een jaar bij Astana Qazaqstan

Christian Scaroni rijdt ook in 2023 voor Astana Qazaqstan. De 25-jarige Italiaan, die begin 2022 zonder ploeg kwam te zitten nadat de UCI de licentie introk van Gazprom-RusVelo, komt sinds 28 juli uit voor de Kazachse ploeg. Hij heeft zijn contract met één jaar verlengd.

Scaroni reed in 2020, 2021 en het begin van 2022 voor Gazprom-RusVelo. Ondanks het ophouden van die ploeg, kon Scaroni in de maanden daarop nog wel enkele koersen rijden. Voor de nationale selectie van Italië betwistte hij onder andere de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Giro di Sicilia en Adriatica Ionica Race. In die laatste wedstrijd won hij twee etappes. Daarna werd hij nog negende op het nationaal kampioenschap van Italië. In het najaar, voor Astana, behaalde Scaroni ook nog ereplaatsen in de Coppa Bernocchi – GP BPM (zevende) en Veneto Classic (twaalfde).

“Het laatste halfjaar heb ik me – met dank aan de kans die Astana me gaf – goed voor kunnen bereiden op de stap naar de WorldTour”, zegt Scaroni in een persbericht van zijn ploeg. “Ik denk dat ik snel een echt onderdeel van het team ben geworden, aangezien ik al wat renners en ploegleiders kende. Gedurende deze maanden heb ik mijn best gedaan om het team te helpen bij het behalen van hun doelen.”

“Deze verlenging van mijn contract met een jaar betekent veel voor me. In mijn tijd bij Astana Qazaqstan heb ik een geweldige sfeer en steun ervaren en ik kan zeggen dat ik blij ben om hier te zijn. Het is een grote stap om voor het eerst een volledig jaar op WorldTour-niveau te rijden, maar ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik zal mijn best doen om te blijven verbeteren, als renner en teamspeler.”

Alexander Vinokourov, de ploegbaas bij Astana Qazaqstan, spreekt zijn vertrouwen uit in Scaroni. “Christian is een sterke renner en ik geloof dat hij alleen een kans nodig heeft om zich te laten zien. We hebben een goede instelling bij hem gezien zowel op training als in de koersen, en bovendien toonde hij teamspirit. Ik geloof dat hij volgend jaar nog meer kan bereiken als hij hard blijft werken gedurende de winter en de eerste maanden van het seizoen.”