Christian Knees (39) beëindigt profcarrière

Na zeventien seizoenen zit de profcarrière van Christian Knees erop. De renner van INEOS Grenadiers hangt zijn fiets aan de haak. Hij gaat in een andere rol verder bij de ploeg waar hij sinds 2011 voor reed.

Knees maakte in 2004 zijn eerste meters in het profpeloton als onderdeel van Team Wiesenhof. In 2006 volgde een overstap naar Milram, waar hij vier seizoenen bleef. In 2011 mocht hij voor Team Sky koersen en deze formatie is hij trouw gebleven tot het einde van zijn carrière.

Op de erelijst van Knees staat onder meer Rund um Köln (2006), de Bayern-Rundfahrt (2008) en het Duitse wegkampioenschap (2010). Maar de sterke Duitser reed toch voornamelijk in dienst. Zo loodste hij onder meer Bradley Wiggins naar de Tourzege. Hij zag van nabij hoe Chris Froome 2017 en 2018 achtereenvolgens de Tour de France, de Vuelta a España en de Giro d’Italia op zijn naam schreef.

Trots

Op de site van zijn huidige – en dus ook toekomstige – werkgever zegt Knees trots terug te kijken op zijn carrière. “Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat ze op hun 39e nog prof zijn. Iedereen moet op een gegeven moment stoppen en het is altijd lastig om een hoofdstuk af te sluiten, maar ik ben trots op wat ik heb bereikt. Ik heb heel veel goede herinneringen en ik kan het peloton met opgeheven hoofd verlaten.”

“Het is nu tijd voor nieuwe avonturen, maar ik zal altijd blijven fietsen. Ik ben blij om bij het team te kunnen blijven. Het gaat een jaar worden waarin we dingen gaan uitproberen om te kijken hoe ik de ploeg het beste kan helpen.”