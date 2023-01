Chris Harper breekt sleutelbeen bij val in Tour Down Under

Chris Harper had zich zijn start voor Team Jayco AlUla ongetwijfeld anders voorgesteld. De Australische klimmer kwam woensdag ten val in de eerste rit-in-lijn van de Tour Down Under, maar wist nog wel de finish te bereiken. Bij een medische scan in het ziekenhuis kwam echter een gebroken sleutelbeen aan het licht.

Harper zal donderdag kortom niet aan de start verschijnen van de rit met aankomst in Victor Harbor. De huidige werkgever van de 28-jarige Australiër, die de voorbije jaren uitkwam voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma, heeft via social media laten weten dat er sprake is van een ‘niet-verplaatste’ breuk in het sleutelbeen.

Harper is niet de enige renner die op weg naar Tanunda tegen de vlakte ging. Ook zijn voormalige ploeggenoot Robert Gesink kwam ten val en moest meteen de handdoek gooien. Patrick Bevin besloot onderweg er eveneens de brui aan te geven. De Nieuw-Zeelander van Team DSM kwam afgelopen weekend ten val in de Schwalbe Classic en bleek toch nog te veel last te hebben van een verstuikte enkel en verwondingen aan enkel en knie.