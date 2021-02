Chris Harper behoudt vierde plek in UAE Tour: “Ik bleef vechten”

Chris Harper heeft dinsdag in de UAE Tour zijn vierde plaats in het algemeen klassement behouden. De Australische klimmer, sinds de openingsrit de kopman van Jumbo-Visma, kwam in de problemen op Jebel Hafeet maar wist alsnog negende te worden. “Ik ben heel blij en dankbaar dat ik nog vierde ben”, vertelt Harper.

“Ik ben de hele dag beschermd door de jongens”, deelt hij een compliment uit aan zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma. “Ze hebben mij een makkelijke rit gegeven tot de voet van de slotklim. Op een gegeven moment moest ik lossen bij de favorietengroep, maar ik bleef vechten. Sepp Kuss gaf daarna zijn eigen kans op om mij te helpen. Ik ben daarom heel blij en dankbaar dat ik nog vierde ben in het algemeen klassement.”

Harper heeft na drie dagen een achterstand van 1.43 minuut op klassementsleider Tadej Pogačar. Adam Yates en João Almeida staan binnen een minuut van de 26-jarige Australiër. Donderdag moet Harper zijn vierde plek zien te behouden; Neilson Powless (EF Education-Nippo) is hem tot op twee seconden genaderd.