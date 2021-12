Chris Hamilton over Team DSM: “Iedereen is gelukkig hier”

Terwijl enkele renners van Team DSM andere oorden opzoeken, heeft Chris Hamilton voor twee jaar verlengd bij de ploeg van Iwan Spekenbrink. De Australiër voelt zich erg op zijn gemak bij het team. “Zij houden van de manier waarop ik werk en ik houd ervan om met hen te werken, dus de beslissing om te blijven was vrij gemakkelijk“, vertelt hij in een gesprek met Cyclingnews.

Hamilton, die vanaf 2017 uitkomt voor Team DSM (destijds Team Sunweb), verdedigt de werkwijze van de formatie. “Het team heeft zijn eigen manier van werken. Daarom zijn ze erg scherp op de gelijke behandeling van renners en dergelijke dingen”, geeft hij aan. “Het is perfect georganiseerd hier: je weet altijd al heel vroeg in het seizoen exact wat je programma zal zijn, zodat je je precies voorbereidt op wat je dat jaar gaat doen. Ik heb hier echt nooit problemen mee gehad. Het is een betrouwbare en goede manier van werken.”

De 26-jarige renner gaat ook nog in op het vertrek van enkele van zijn ploeggenoten. “Als de renners die weg zijn gegaan niet gelukkig waren, dan moet dat voor hen waar zijn geweest, maar het heeft geen invloed op de rest van de renners. Iedereen is hier gelukkig en we gaan gewoon door”, klinkt het gemotiveerd.

“Qua performance is er niet veel veranderd”

De prestaties van Team DSM vielen dit jaar tegen, nadat 2020 zo’n succesvol seizoen was geweest. Maar volgens Hamilton zijn er geen grote wijzigingen geweest: “Qua performance is er niet veel veranderd. Alleen vorig jaar seizoen hebben we de lockdown gewoon erg goed aangepakt, dat heeft toen waarschijnlijk het verschil gemaakt. We hielden elke week contact met elkaar via meetings en dergelijke. Deze meetings en de opdrachten die erbij kwamen, hielden de geest scherp.”

Hamilton verwacht in 2022 vooral in dienst te rijden van Romain Bardet, maar heeft ook nog zijn eigen ambities. “Ik hoop kansen te krijgen via vroege vluchten en wil deze kansen dan benutten”, vertelt hij. “Ook wil ik een goed rolmodel zijn voor de jongere renners en hen advies geven.”