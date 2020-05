Chris Froome: “We weten dat we het goed doen en hebben niets te verbergen” zondag 3 mei 2020 om 15:55

Chris Froome baalt ervan dat hij zich nog altijd moet verantwoorden voor de dopingperiode van jaren geleden. Dat heeft de kopman van Team Ineos verteld in een interview op Instagram. “Het is minstens vijftien jaar geleden, maar we praten er nog wel over. Dat heeft veel schade aangericht”, aldus Froome.

Een van de vragen die de Britse klassementsrenner kreeg, ging over de invloed die Lance Armstrong heeft gehad met zijn jarenlange dopingpraktijken. Froome noemt de Amerikaan niet, maar praat wel over de veelbesproken periode toen hij debuteerde. “Ik werd prof in 2008 en dacht dat dat een goede tijd was. Ik dacht dat de gekke jaren achter ons lagen, maar ik was geschokt toen ik 23 was en voor het eerst de Tour de France reed. Ik kon het niet geloven.”

Het was de Tour de France waarin Riccardo Ricco aangehouden werd en de complete Saunier Duval-ploeg uit koers stapte. “Renners werden uit de wedstrijd gehaald vanwege valsspelen, dopinggebruik. Een van mijn ploeggenoten (Moisés Dueñas, red.) bij Barloworld werd afgevoerd in handboeien. Dat was wel een eye opener voor mij”, aldus Froome.

‘Het wielrennen heeft de bladzijde omgeslagen’

“Sindsdien hebben de autoriteiten het biologische paspoort ingesteld en dat heeft een grote impact gehad”, vertelt de inmiddels 34-jarige Brit. “De controles zijn zo streng nu. We moeten dagelijks doorgeven waar we zijn, zodat we getest kunnen worden. Het wielrennen is daarom nu op een goede plek.”

“We moeten ons nog steeds verantwoorden. Het is minstens vijftien jaar geleden, maar we praten er nog over. Dat heeft veel schade aangericht. Die periode heeft de sport beschadigd, maar ik denk echt dat het wielrennen de bladzijde heeft omgeslagen. Ik denk niet dat ik de Tour de France vier keer gewonnen zou hebben als die zaken niet veranderd waren.”

‘We hebben niets te verbergen’

Wel merkt Froome dat er nog altijd veel negativiteit is rondom het wielrennen. Hij vindt het lastig om daarmee om te gaan. “Je moet jaarlijks dezelfde vragen van sceptici beantwoorden, zij die geen enkele prestatie geloven. Maar dan denk ik ook: Wat kunnen we doen? We gaan gewoon door en weten dat we het goed doen. We hebben niets te verbergen”, aldus Froome.

De Team Ineos-renner zegt dat de sport schoner is geworden. “Het is duidelijk wat toen gebeurde. Het meerendeel van het peloton gebruikte iets om sneller te gaan. De sport is nu honderd keer schoner, maar we klimmen wel sneller dan zij destijds. De beste manier om dat uit te leggen is dat we erg geëvolueerd zijn op het gebied van technologie, voeding en manieren van trainen. Wij zijn als atleten beter.”