Chris Froome toch niet van start in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Chris Froome zal vandaag toch niet deelnemen aan de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. De 37-jarige Brit stond op de planning voor de klimkoers, maar Froome moest afgelopen weekend wegens ziekte opgeven in het Critérium du Dauphiné.

Froome is blijkbaar nog niet fit genoeg om weer een rugnummer op te spelden en maakt dus geen deel uit van de definitieve selectie van zijn ploeg Israel-Premier Tech. De viervoudige Tourwinnaar moest zich zaterdag, op advies van de medische staf van zijn ploeg, terugtrekken uit het Critérium du Dauphiné. “Ik keek erg uit naar de laatste twee etappes, maar ik voel me niet honderd procent.”

“Het is teleurstellend om de ronde voortijdig te verlaten, maar ik heb een goede progressie geboekt en wil mezelf nu niet terugwerpen in dit belangrijke deel van het seizoen”, liet Froome weten. De Britse klimmer hoopt over ruim twee weken aan de start te staan van de Tour de France, maar Froome is geen zekerheidje en moet zich dus in de kijker fietsen bij de ploegleiding. Dat Froome nu niet kan deelnemen aan de Mont Ventoux Challenge, is een flinke streep door de rekening.

Israel-Premier Tech hoopt vandaag, in die Mont Ventoux Dénivelé Challenge, met Michael Woods een gooi te doen naar de overwinning. De Canadees is de uitgesproken kopman binnen de selectie. Carl Frederik Hagen, Omer Goldstein, Cole Kessler, Guy Niv en James Piccoli zijn eveneens geselecteerd.