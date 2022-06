Chris Froome tempert verwachtingen: “Vergeet niet dat ik hier bijna mijn leven verloor”

Chris Froome viel een week geleden op met een sterke prestatie in de Mercan’Tour Classic. Het was zijn beste uitslag sinds zijn zware crash in de Dauphiné van 2019. Weer competitief worden, is de volgende stap die hij wil zetten in zijn herstelproces. Wel tempert hij de verwachtingen.

“Het is de eerste keer in drie jaar dat ik volledig vrij van zorgen ben”, zei Froome voor de start van de tweede etappe van de Dauphiné in gesprek met de media. “Ik heb geen problemen meer, geen pijn, geen discomfort. De balans tussen mijn linker- en rechterbeen klopt weer. Sinds januari heb ik ononderbroken en consistent kunnen werken, en bewegen de dingen in de juiste richting. Ik zie daar de resultaten ook van, maar het is normaal dat mensen verwachtingen hebben, gegeven wat ik heb bereikt in mijn carrière.”

De Brit tempert echter de verwachtingen. “Tegelijkertijd moet je beseffen waar ik vandaan kom. In deze koers verloor ik drie jaar geleden bijna mijn leven. Ik kon vier, vijf maanden mijn been niet strekken of erop steunen. Het was een enorm proces om te herstellen. Ik had mijn been op twee plaatsen gebroken en om daarvan terug te komen, is niet gegarandeerd. Het is een proces dat stap voor stap gaat. De eerste stap was opnieuw leren lopen. Daarna was het opnieuw leren fietsen. Vervolgens was het proberen terug in het peloton te komen.”

De volgende stap is weer competitief worden. “Dat is waar ik nu sta. Ik stel mezelf geen doel door te zeggen, dáár wil ik komen te staan. Ik probeer gewoon zo hard mogelijk te werken en de dingen de juiste richting op te duwen. Ik ben extreem gelukkig met de steun van de ploeg. Israel-Premier Tech heeft veel geduld en steunt me. Ik ben blij dat ik me in deze positie bevind.”